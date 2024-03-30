Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:50, 30 марта 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Фото: Unsplash

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство», — рассказал Гладков.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. У машины повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Под обстрел попало село Дроновка Грайворонского городского округа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

      «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

      Силовики задержали пожилого иностранца за любовь к русским поездам

      Украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе

      Фигуры журавлей зажгли у стен «Крокуса» в память о жертвах теракта

      Пенсионерка упала в шахту лифта и попала в больницу

      Раскрыты подробности жизни девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Польские пограничники рассказали об инциденте на границе с Украиной

      Торг за присоединенные к России территории назвали неуместным

      Из Петербурга за неделю выгнали четыре сотни нелегалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше