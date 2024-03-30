Украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство», — рассказал Гладков.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. У машины повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Под обстрел попало село Дроновка Грайворонского городского округа.

