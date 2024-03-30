ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

Глава региона рассказал, что в результате обстрела со стороны Украины в одном из домов осколками повреждены летняя кухня и сарай.

Ранее украинский беспилотник уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена утром 30 марта.