Украинцам разрешили жениться онлайн

Вице-премьер Украины Федоров заявил, что гражданам разрешат жениться онлайн

Украинцы смогут заключать браки по видеосвязи с помощью государственного приложения «Дия» (аналог российских Госуслуг — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на вице-премьера республики Михаила Федорова.

По его словам, разрешенное нововведение будет особенно полезно парам, которые не могут жениться очно из-за боевых действий, в частности, военным.

Регистрировать такой онлайн-брак будет сотрудник ЗАГСа с помощью электронной подписи. «Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире», — заявил Федоров, при этом не уточнив, когда именно заработает услуга.

О планах разрешить украинцам заключать брак по видеосвязи впервые стало известно в начале февраля. Тогда же было анонсировано, что услуга будет иметь несколько этапов верификации.