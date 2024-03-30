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13:24, 30 марта 2024Бывший СССР

Украинцам разрешили жениться онлайн

Вице-премьер Украины Федоров заявил, что гражданам разрешат жениться онлайн

Фото: Unsplash

Украинцы смогут заключать браки по видеосвязи с помощью государственного приложения «Дия» (аналог российских Госуслуг — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на вице-премьера республики Михаила Федорова.

По его словам, разрешенное нововведение будет особенно полезно парам, которые не могут жениться очно из-за боевых действий, в частности, военным.

Регистрировать такой онлайн-брак будет сотрудник ЗАГСа с помощью электронной подписи. «Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире», — заявил Федоров, при этом не уточнив, когда именно заработает услуга.

О планах разрешить украинцам заключать брак по видеосвязи впервые стало известно в начале февраля. Тогда же было анонсировано, что услуга будет иметь несколько этапов верификации.

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      Алевтина Запольская
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