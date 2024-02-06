На Украине введут услугу онлайн-браков

Украинский министр Федоров: на Украине появится услуга онлайн-браков

В украинский сервис государственных услуг «Дия» введут возможность заключения онлайн-браков по видеосвязи. О новой услуге рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться на "Дие" с помощью видео. Это будет также очень технологично», — заявил он.

По словам министра, новый способ регистрации брака появится в сервисе уже в ближайшее время. Федоров отметил, что услуга будет безопасной и должна иметь несколько этапов верификации. Он подчеркнул, что этот шаг будет уникальным для всего мира и позволит жениться на расстоянии украинским военным.

4 февраля в работе «Дии» произошел сбой. По словам главы украинского Минцифры Михаила Федорова, это произошло из-за большого трафика во время голосования в Нацотборе на Евровидение.