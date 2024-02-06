Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине введут услугу онлайн-браков

Украинский министр Федоров: на Украине появится услуга онлайн-браков

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

В украинский сервис государственных услуг «Дия» введут возможность заключения онлайн-браков по видеосвязи. О новой услуге рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться на "Дие" с помощью видео. Это будет также очень технологично», — заявил он.

По словам министра, новый способ регистрации брака появится в сервисе уже в ближайшее время. Федоров отметил, что услуга будет безопасной и должна иметь несколько этапов верификации. Он подчеркнул, что этот шаг будет уникальным для всего мира и позволит жениться на расстоянии украинским военным.

4 февраля в работе «Дии» произошел сбой. По словам главы украинского Минцифры Михаила Федорова, это произошло из-за большого трафика во время голосования в Нацотборе на Евровидение.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

      Россиян предупредили о новой тактике мошенников

      Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

      Россиян призвали лепить скульптуры из папье-маше

      Врачи призвали россиян обращать внимание на один компонент в составе косметики

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 27 лет назад расправе

      Россиянина посадили на девять лет за попытку сбыта 643 килограммов наркотиков

      Врач раскрыла опасные последствия приема обезболивающих

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше