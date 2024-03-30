В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В украинском Кривом Роге сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом написал глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объект находится в Никопольском районе, не уточнив степень его повреждений.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Полтавской области. О нем рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин, также не уточнив детали.

