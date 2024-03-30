Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:46, 30 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В украинском Кривом Роге сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом написал глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объект находится в Никопольском районе, не уточнив степень его повреждений.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Полтавской области. О нем рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин, также не уточнив детали.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

      Стало известно об испытании вызывающего рак препарата на Украине

      На руднике «Пионер» начали бурить 8 скважину в места возможного нахождения людей

      Стало известно о желании Неймара вернуться в «Барселону»

      В российском регионе автобус с пассажирами затонул в кювете с талыми водами

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Раскрыта причина размещения пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана

      Глава МИД Германии обвинила Путина в желании втянуть НАТО в войну

      Шойгу проверил выполнение госзаказов на предприятиях ОПК в российском регионе

      Медведев прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Майами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше