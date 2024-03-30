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09:17, 30 марта 2024Бывший СССР

В Полтавской области рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Пронин рассказал о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На территории Полтавской области на Украине был поврежден объект инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram-канале.

Какой именно объект получил повреждения, глава Полтавской ОВА не уточнил.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Дрон был перехвачен 30 марта около 8:00 по московскому времени. Еще один беспилотник был сбит около 7:30.

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      Алина Черненко
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