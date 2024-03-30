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15:24, 30 марта 2024Интернет и СМИ

В Италии рассказали о подготовке НАТО к защите от России

CdS: НАТО нужно 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга от России
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО нужно как минимум 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CdS).

«По схеме, одобренной в 2022 году на мадридском саммите, первое ядро в 100 тысяч человек должно быть готово к действию в течение десяти дней; остальные 200 тысяч — в течение 10-30 дней», — говорится в материале.

При этом указанные сроки сокращаются, так как постоянно проходят учения, в том числе в Польше. CdS напоминает, что НАТО начала усиливать восточный фронт в 2017 году, создав четыре батальона на эстонской, латвийской, литовской и польской территориях. В 2022 году было сформировано еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Кроме того, по слухам, к июню будет мобилизовано еще 200 тысяч человек, пишет газета.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил возможность нападения России на государства блока. По его словам, в настоящий момент признаки наличия у РФ подобного плана отсутствуют.

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      Кристина Есикова
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