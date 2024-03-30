В Италии рассказали о подготовке НАТО к защите от России

CdS: НАТО нужно 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга от России

НАТО нужно как минимум 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CdS).

«По схеме, одобренной в 2022 году на мадридском саммите, первое ядро в 100 тысяч человек должно быть готово к действию в течение десяти дней; остальные 200 тысяч — в течение 10-30 дней», — говорится в материале.

При этом указанные сроки сокращаются, так как постоянно проходят учения, в том числе в Польше. CdS напоминает, что НАТО начала усиливать восточный фронт в 2017 году, создав четыре батальона на эстонской, латвийской, литовской и польской территориях. В 2022 году было сформировано еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Кроме того, по слухам, к июню будет мобилизовано еще 200 тысяч человек, пишет газета.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил возможность нападения России на государства блока. По его словам, в настоящий момент признаки наличия у РФ подобного плана отсутствуют.

