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00:05, 30 марта 2024Мир

В НАТО высказались о возможности нападения России на страны альянса

Адмирал Бауэр заявил об отсутствии у РФ планов по нападению на страны НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал возможность нападения России на государства блока. По его словам, в настоящий момент признаки наличия у РФ подобного плана отсутствуют. Об этом сообщает газета The Baltic Times.

«Не думаю, что существует прямая угроза», — высказался адмирал. При этом Бауэр подчеркнул, что главная проблема заключается в амбициях России, «простирающихся дальше Украины». В НАТО осведомлены об этом, и по данной причине альянсу требуется «стать более готовым», заключил он.

Ранее Роберт Бауэр высказался о возможности приглашения Украины в блок. По его мнению, вероятность приглашения государства в НАТО во время саммита альянса, который пройдет в США в июле, довольно низкая.

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