В Нидерландах полиция освободила всех заложников из кафе и задержала преступника

De Gelderlander: полиция освободила всех заложников из захваченного кафе в Эде

Полиция в Нидерландах задержала захватившего людей в кафе преступника и освободила всех заложников. Об этом пишет De Gelderlander.

Неизвестный напал на кафе Café Petticoat в нидерландском городе Эде, взял заложников и забаррикадировался внутри. Прибывшие на место силовики и экстренные службы спешно эвакуировали жителей расположенных поблизости 150 жилых домов. Подробности захвата и требования нападавшего пока неизвестны, однако полиция Нидерландов утверждает, что признаки теракта в происходящем отсутствуют.

По последним данным, все четверо заложников освобождены из захваченного кафе, а преступник арестован. По отзывам очевидцев, заложники не пострадали, следов очевидных травм нет.

Ранее неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники нескольких пациентов больницы в немецком Ахене. Полиция и пожарная служба успешно освободили людей.