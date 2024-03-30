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23:09, 30 марта 2024Мир

В резиденции президента Перу прошли обыски

RPP: в резиденции президента Перу Болуарте прошли обыски по делу Rolex

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли в резиденцию президента Дины Болуарте. Об этом сообщает RPP со ссылкой на премьер-министра Густаво Адрианзена.

Правоохранители прибыли во дворец правительства для проведения обыска по так называемому делу Rolex в отношении Болуарте. «Все конфиденциально, позже прокуратура сообщит о том, что изъято», — заявил один из прокуроров Халви Колчадо.

К зданию также прибыли журналисты. Отмечается, что прокуроры прибыли в резиденцию после обыска в доме главы государства. Там им не открыли дверь, полицейским пришлось открыть ее с помощью тарана, однако Болуарте дома не оказалось.

Санкцию на обыск выдал Верховный суд. До этого Генпрокуратура подала запрос в связи с предполагаемым преступлением, связанным с незаконным обогащением, а также с недекларированием дорогостоящих часов.

В декабре сообщалось, что спустя менее недели пребывания у власти избранный президент Перу Дина Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году. Решение Болуарте принято на фоне многотысячных протестов, начавшихся после отстранения экс-главы государства Кастильо от его должности. По данным МВД Перу, в них участвуют не менее 24 тысяч человек.

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      Марина Совина
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