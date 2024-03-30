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21:48, 30 марта 2024Мир

В США потребовали от Google раскрыть данные пользователей YouTube

Forbes: в США потребовали от Google раскрыть данные пользователей YouTube

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В США потребовали от компании Google предоставить данные всех пользователей, которые смотрели определенные видео на YouTube. Об этом информирует издание Forbes, ссылаясь на источники.

Правоохранители попытались установить личности пользователей платформы в штатах Кентукки и Нью-Гэмпшир. В частности, агенты под прикрытием хотели раскрыть личность человека, подозреваемого в отмывании средств. Полицейские направляли ему ссылки на видео в YouTube. После этого от Google требовали раскрыть личные данные тех, кто посмотрел эти видеоролики с 1 по 8 января 2023 года.

Как пишет издание, речь шла примерно о 30 тысячах просмотров. Предоставила ли компания правоохранителям эту информацию, не сообщается.

Эксперты в области конфиденциальности из ряда правозащитных организаций назвали подобные действия неконституционными.

Ранее стало известно, что в 2013 году Apple обвинила Google в слежке за пользователями Android-смартфонов. В Минюсте США раскрыли внутреннюю переписку Apple в ходе продолжающегося антимонопольного процесса над Google. В презентации вице-президента компании Эдди Кью Android-смартфоны названы «устройствами для слежки» (a massive tracking device). Письмо датировано 2013-м годом.

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      Марина Совина
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