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03:38, 30 марта 2024Экономика

Минпромторг подал заявление о приостановке прав X5 на российскую «дочку»

Минпромторг решил через суд приостановить права X5 Retail Group на дочку в РФ

Кадр: X5Group / Flickr

Минпромторг России подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. (зарегистрирована в Нидерландах) в отношении российской дочки. Об этом сообщил ретейлер на своем сайте.

Речь идет об ООО «Корпоративный центр Икс 5». Компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заверила, что судебные разбирательства не повлияют на работу предприятий.

4 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в российский перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) первых шести компаний. Среди прочего, в перечень вошла X5 Group.

Составление списка ЭЗО является частью плана властей по деофшоризации экономики, направленного на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний. Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

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      Марина Совина
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