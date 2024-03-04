В России появился перечень экономически значимых компаний

Мишустин подписал распоряжение о перечне экономически значимых компаний России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в российский перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) первых шести компаний, сообщает ТАСС.

В список вошли угледобывающая компания «Разрез Аршановский», управляющее супермаркетами «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет», производитель удобрений АО «Акрон Групп» и три компании из «Альфа-групп», в том числе X5 Group, которая управляет супермаркетами «Перекресток» и «Пятерочка».

Составление списка ЭЗО является частью плана властей по деофшоризации экономики, направленного на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний. Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

«Если говорить максимально упрощенно, то компания, чтобы переехать в специальный административный район, должна иметь один главный документ — решение акционеров. Для случаев, когда такое решение принять невозможно, создан механизм ЭЗО», — объяснял ранее замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для компаний из перечня ЭЗО переход в Россию из-за рубежа. Документ, в частности, позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

