Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:15, 12 февраля 2024Экономика

Власти рассказали о списке компаний для упрощения переезда в Россию

В МЭР заявили, что в список экономически значимых в России войдет 10 компаний

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В перечень экономически значимых российских компаний (ЭЗО) войдет десять организаций, рассказал РБК первый замглавы Министерства экономического развития России (МЭР) Илья Торосов. Увеличение числа участников возможно, но создается список прежде всего для крупного бизнеса, которому требуется упростить возвращение в юрисдикцию РФ, заявил он.

Замминистра уточнил, что такая помощь ЭЗО является частью плана властей по деофшоризации экономики, направленной на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний.

«Если говорить максимально упрощенно, то компания, чтобы переехать в специальный административный район, должна иметь один главный документ — решение акционеров. Для случаев, когда такое решение принять невозможно, создан механизм ЭЗО», — объяснил Торосов.

Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для компаний из перечня ЭЗО переход в Россию из-за рубежа. Документ, в частности, позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран. Отмечается, что пока заявления от экономически значимых компаний будет принимать только Арбитражный суд Московской области.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

      Украина обратилась в полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна

      На Украине рассказали о планах создать тысячи боевых дронов высокой дальности

      В российском городе задержаны участники напавшей на инкассаторов банды

      Байден решил использовать TikTok для предвыборной кампании

      Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

      Названа причина разочарования российских туристов в Европе

      Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

      Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше