Власти рассказали о списке компаний для упрощения переезда в Россию

В МЭР заявили, что в список экономически значимых в России войдет 10 компаний

В перечень экономически значимых российских компаний (ЭЗО) войдет десять организаций, рассказал РБК первый замглавы Министерства экономического развития России (МЭР) Илья Торосов. Увеличение числа участников возможно, но создается список прежде всего для крупного бизнеса, которому требуется упростить возвращение в юрисдикцию РФ, заявил он.

Замминистра уточнил, что такая помощь ЭЗО является частью плана властей по деофшоризации экономики, направленной на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний.

«Если говорить максимально упрощенно, то компания, чтобы переехать в специальный административный район, должна иметь один главный документ — решение акционеров. Для случаев, когда такое решение принять невозможно, создан механизм ЭЗО», — объяснил Торосов.

Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для компаний из перечня ЭЗО переход в Россию из-за рубежа. Документ, в частности, позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран. Отмечается, что пока заявления от экономически значимых компаний будет принимать только Арбитражный суд Московской области.