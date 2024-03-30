Юрист рассказала о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля

Юрист Киракосян: с апреля будет расширено понятие перепланировки квартир

Зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян сообщила в разговоре с агентством «Прайм», что начинающий действовать с 1 апреля закон о перепланировке квартир расширит правила применения данного понятия и изменит процедуру согласования.

Теперь с 1 апреля под определение перепланировки будут подходить ремонтные работы, в результате которых изменится форма или размер помещения. Это же будет относиться и к созданию новых помещений в жилье при помощи перегородок, рассказала юрист.

Процедура согласования также претерпит изменения. Владелец квартиры должен подготовить необходимые документы и обратиться в администрацию или Госжилинспекцию. В случае одобрения изменений, после окончания ремонта собственнику требуется вернуться в выдавший ранее разрешение орган. После этого будет направлена приемная комиссия, которая проверит изменения и выдаст акт соответствия.

«Уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов», — объяснила эксперт.

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