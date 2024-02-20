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15:36, 20 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способ продать жилье подороже

Брокер Романовская: при инвестиции в жилье важно обращать внимание на локацию

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

При выборе недвижимости в качестве инвестиций россиянам важно обращаться внимание на район, в котором находится объект, а также на перспективы его развития. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт, топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская.

Так, важно понять, появится ли в районе метро, планируется ли там новая дорога или развязка. Также необходимо осознавать, что чем больше квартир и очередей строительства в жилом комплексе, тем выше конкуренция в будущем среди продавцов. Поэтому для покупки выгодно рассматривать проекты с одной очередью строительства и небольшим количеством квартир в комплексе.

Также большое значение при покупке недвижимости имеет количество школ, детских садов, и поликлиник. При этом в настоящее время важно и наличие магазинов, кафе и салонов красоты рядом с домом.

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Перед продажей квартиры важно сделать в ней ремонт, чтобы придать жилью товарный вид. Брокер также обратила внимание, что в новостройках квартиры на верхних этажах могут стоить в два раза дороже, чем на нижних из-за разнице в открывающемся из окна виде. При этом на вторичном рынке такой разницы нет. Из сторон света следует отдать предпочтение солнечной, добавила она.

Ранее эксперты сообщили, что в 2024 году россиянам будет сложно продать квартиры с перепланировкой, которую невозможно узаконить.

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      Мария Черкасова
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