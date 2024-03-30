Зеленский прокомментировал сообщения о поставках ракет ATACMS на Украину

Зеленский: США не передавали Украине ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не поставляли государству тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом он сообщил во время беседы с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом.

По словам Зеленского, в настоящий момент ракеты не находятся на территории страны. При этом глава Украины уточнил, что в будущем данное вооружение планируется использовать для нанесения ударов по аэродромам Крымского полуострова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США оказались недовольны ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Как указал Зеленский, реакция Вашингтона на подобные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не была позитивной».