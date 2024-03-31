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00:10, 31 марта 2024Россия

31 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Scherl / Globallookpress.com

31 марта католики по всему миру встречают Пасху — светлый праздник Воскресения Христова. Этот день также связан с главным символом Франции — Эйфелевой башней. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в последний день марта, какие приметы принято сегодня соблюдать и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День взятия Парижа

Один из важнейших дней в истории России, поставивший точку в войне с Наполеоном — 31 марта 1814 года, когда русские войска вошли в Париж. Франция подписала капитуляцию в селении Лавилет, а союзные войска во главе с императором Александром I с триумфом прошли по Парижу.

Декабрист Николай Лорер в своих воспоминаниях описал, как русских встретили в Париже: «За многочисленным народом не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш; все это было усеяно головами, какой-то вместе с тем торжественный гул раздавался в воздухе».

Русская императорская армия вступает в Париж

Русская императорская армия вступает в Париж

Фото: Wikimedia

Праздники в мире

Дeнь Эйфeлeвoй бaшни

Праздник в честь сооружения главного символа Парижа и всей Франции — Эйфелевой башни. 31 марта 1889 года состоялось ее открытие, правда далеко не все остались в восторге от постройки. Александр Дюма-сын называл ее «гигантской фабричной трубой», а писатель Леон Блуа — «трагическим уличным фонарем». Известна цитата писателя Уильяма Морриса о том, что в Париже он всегда обедает на вершине Эйфелевой башни, ведь это единственное место, где ее не видно.

Тем не менее сегодня Эйфелева Башня — всемирно известная достопримечательность. Ежегодно ее посещают почти шесть миллионов туристов.

Вceмиpный дeнь бэкaпa

Он же — День peзepвнoгo кoпиpoвaния. Праздник существует с 2011 года, его главная цель — напомнить всем о том, как важно сохранять данные на компьютерах и мобильных устройствах.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 31 марта

  • Праздник Огня воинов в зороастризме
  • День апельсинов и лимонов
  • День горелки Бунзена

Какой церковный праздник сегодня

Кирилл — Дери полоз

Народно-православный праздник связывают со святителем Кириллом, архиепископом Иерусалимским, жившим в IV веке. В течение жизни он яростно боролся против ереси в христианстве. После себя святой оставил множество богословских трудов, в том числе поучения и беседы на тему Евангелия.

В России день памяти святого получил дополнение «дери полоз», потому что выезжать в этот день на санях было рискованно — дорога за ночь замерзала и можно было повредить полозья.

Католическая Пасха

В христианстве Пасха — главный праздник года, ведь он связан с Воскресением Иисуса Христа и означает победу жизни над смертью. Дата праздника переходящая, в 2024 году католическая Пасха приходится на 31 марта, а православная — на 5 мая.

Главные символы католического праздника — пасхальные зайцы (или кролики) и шоколадные яйца. Они символизируют плодородие и возрождение жизни.

Фото: Marcos Del Mazo / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 31 марта

  • День памяти мучеников Трофима и Евкарпия
  • День памяти Бальбины Римской
  • День памяти Анина Халкидонского Чудотворца

Приметы на 31 марта

  • Зацвела мать-и-мачеха — апрель будет теплым и лето наступит быстрее
  • Гремит гром, но лед с рек еще не сошел — к удачной рыбалке
  • Если подстричь волосы и ногти, привлечешь неудачи
  • Пойдешь в гости — оставишь там удачу в деньгах и любви

Кто родился 31 марта

Корней Чуковский

Настоящее имя — Николай Васильевич Корнейчуков. Жил в 1882-1969 годах, известен прежде всего как автор детских стихов и сказок. Его детские книги до сих пор возглавляют топы продаж: в 2023 году Чуковский стал самым издаваемым автором детской литературы в России.

Чуковский также был переводчиком и литературным критиком, занимался теорией художественной литературы. Переводил произведения Марка Твена, Герберта Уэллса, Редьярда Киплинга и других.

Юэн Макгрегор

Шотландский актер родился в 1971 году. Широкой публике он известен по роли молодого Оби-Ван Кеноби во франшизе «Звездные воины». В настоящее время Юэн Макгрегор снимается как в авторском кино, так и в голливудских высокобюджетных проектах. Сыграл главную роль в фильмах «На игле», «Мулен Руж», «Доктор Сон», в сериалах «Фарго» и «Холстон». Также в марте выйдет сериал «Джентльмен в Москве», в котором Макгрегор сыграл русского графа, вынужденного жить на чердаке отеля, пока в стране бушует революция.

Кто еще родился 31 марта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, Автор более 1000 музыкальных произведений;
  • Лайма Вайкуле (1954) — советская и латвийская певица;
  • Владимир Винокур (1948) — советский и российский юморист, народный артист РСФСР;
  • Сергей Дягилев (1872-1929) — русский театральный деятель и антрепренер, создатель труппы «Русский балет Дягилева», организатор «Русских сезонов» в Париже;
  • Джон Фаулз (1926-2005) — английский писатель-постмодернист, автор романов «Коллекционер» и «Волхв»;
  • Павел Буре (1971) — российский хоккеист, чемпион мира.

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      Дарья Сидорова
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