РБК: Федор Достоевский стал самым издаваемым автором России

Российские книгоиздатели в 2023 году напечатали больше книг Федора Достоевского, чем Стивена Кинга. Об этом свидетельствует статистика Российской книжной палаты за первую половину года, пишет РБК.

Тираж произведений русского классика по итогам полугодия составил 463,2 тысячи экземпляров. На втором месте расположилась английская писательница Агата Кристи, на третьем — российская писательница Анна Джейн.

Лидером в сегменте самых издаваемых авторов по детской литературе стал Корней Чуковский. При этом отмечается, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выбыла из рейтинга.

Ранее автор «Саги о ведьмаке» польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями работы над новой книгой по вселенной персонажа.