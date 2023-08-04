Анджей Сапковский рассказал о работе над новой книгой по «Ведьмаку»

Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новой книгой из серии «Ведьмак»

Автор «Саги о ведьмаке» польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями работы над новой книгой по вселенной персонажа. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Fantastic talk(s).

По словам писателя, он планирует завершить работу над книгой в течение года. «Я никогда не говорю таких вещей, потому что со мной никогда не знаешь. Может быть, я что-то сделаю, а может быть, и нет. Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке, и довольно усердно. Процесс может занять год, но не больше», — заключил автор.

Ранее Сапковский оценил сериал «Ведьмак» для Netflix, снятый по мотивам его книг. «Видел и хуже, видел и лучше», — сказал писатель.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке», «Сезон гроз», вышел в 2013 году.