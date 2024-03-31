Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:52, 31 марта 2024Из жизни

Cиамские близнецы отреагировали на осуждение их свадьбы

Сиамские близнецы Хенсел поставили на место осуждающих свадьбу одной из сестер

Фото: Juliya Shangarey / Reuters

Сиамские близнецы Хенсел из США поставили на место людей, обсуждающих и осуждающих свадьбу одной из сестер. Так женщины отреагировали на негативные комментарии в соцсетях, пишет New York Post.

Эбигейл и Бриттани возмутил внезапный интерес к их личной жизни, так как они почти всю жизнь были в информационном пространстве. «Обращаемся ко всем хейтерам. Если вам не нравится, что я делаю, но вы все равно следите за мной, то вы все еще фанат», — заявили сестры Хенсел.

Новую волну интереса сиамские близнецы вызвали после опубликованного видео со свадьбой — замуж выходила одна из сестер — Эбигейл Хенсел. Сама церемония прошла еще в 2021 году, но известно об этом стало спустя три года. Избранником близняшки стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг.

Сестры соединены друг с другом в области торса, каждая из них контролирует одну сторону туловища, при этом у них общие кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы. Поэтому брак близняшки вызвал недоумение и вопросы в сети о том, как возможна личная жизнь в таких условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В ходе КТО в Дагестане задержали троих террористов

      Cиамские близнецы отреагировали на осуждение их свадьбы

      Названы особенности введенного в Дагестане режима КТО

      На Украине заявили о «непростых месяцах» для страны

      Захарова ответила на высказывание о россиянах на Олимпийских играх

      В дронах ВСУ нашли батарейки от марсианской миссии НАСА

      Легионер «Спартака» ответил на вопрос о безопасности в Москве

      В Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГИЛ

      Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

      Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше