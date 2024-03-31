Минобороны отчиталось об уничтожении трех Су-25 ВВС Украины

Минобороны: на аэродроме Вознесенск уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины

На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что в уничтожении украинских воздушных бортов приняли участие артиллеристы, ракетчики и пилоты оперативно-тактической авиации российской группировки войск, задействованной в зоне проведения СВО.

«Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины», — отметили представители Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам. Удары наносились с 23 по 30 марта. По данным Минобороны, в частности, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказалась и инфраструктура, обеспечивающая военные объекты Вооруженных сил Украины.