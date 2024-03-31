Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 31 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении трех Су-25 ВВС Украины

Минобороны: на аэродроме Вознесенск уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что в уничтожении украинских воздушных бортов приняли участие артиллеристы, ракетчики и пилоты оперативно-тактической авиации российской группировки войск, задействованной в зоне проведения СВО.

«Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины», — отметили представители Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам. Удары наносились с 23 по 30 марта. По данным Минобороны, в частности, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказалась и инфраструктура, обеспечивающая военные объекты Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы установили организаторов терактов в России

      Глава Дагестана назвал причину выявления террористов в регионе

      В Германии назвали сроки начала производства ракет для систем ПВО Patriot

      Глава Сербии Вучич пообещал обсудить с Макроном покупку истребителей Rafale

      Минобороны заявило о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

      Чемпион России по роллер-спорту разбился на соревнованиях

      Минобороны отчиталось об уничтожении трех Су-25 ВВС Украины

      На Украине мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину

      Песков рассказал о постоянных докладах Путину после теракта и задержаний

      Неадекватный россиянин вооружился ножницами и напал на медиков и пациентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше