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15:37, 30 марта 2024Россия

В Минобороны сообщили о массированном ударе по военным объектам ВСУ

МО: ВС РФ нанесли массированный и 57 групповых ударов по военным объектам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны (МО).

Уточняется, что удары наносились с 23 по 30 марта. По данным МО, в частности, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказалась и инфраструктура, обеспечивающая военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ), цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны (ПВО) и энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Ранее российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции.

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      Кристина Есикова
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