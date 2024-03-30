В Минобороны сообщили о массированном ударе по военным объектам ВСУ

МО: ВС РФ нанесли массированный и 57 групповых ударов по военным объектам ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны (МО).

Уточняется, что удары наносились с 23 по 30 марта. По данным МО, в частности, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказалась и инфраструктура, обеспечивающая военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ), цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны (ПВО) и энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Ранее российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции.