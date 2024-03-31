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19:32, 31 марта 2024Россия

Москва потребовала от Киева арестовать и выдать главу СБУ

Российский МИД потребовал ареста и выдачи главы СБУ Малюка

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия требует от Украины арестовать и выдать главу СБУ Василия Малюка. Заявление в воскресенье, 31 марта, опубликовал официальный Telegram-канал российского МИД.

Свой запрос Москва подкрепила требованиями Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). В заявление отмечается, что шокировавший всех теракт в Красногорске 22 марта — далеко не первая атака на территорию России. «Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину»,— отмечает российский МИД.

МИД напоминает о ряде терактов с применением взрывных устройств, стоивших жизни журналистам Дарье.Дугиной и Максиму Фомину (ВладленуТатарскому), тяжелому ранению писателя Захара Прилепина и смерти его водителя. Указывается на гибель пяти человек в результате подрыва Крымского моста, и ранению 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. В ведомстве напомнили про рейды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), стоивших жизни и здоровья мирных россиян, среди которых дети.

МИД России подкрепил требования украинским властям напоминанием о том, что борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства, пообещав, что нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность.

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      Владимир Седов
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