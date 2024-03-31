Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

Индиец умер после того, как друг надул его прямую кишку промышленным феном

В Индии житель Бангалора умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход насадку электрического фена для транспортных средств и надул ее ради развлечения. Об этом сообщает News18 со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, 24-летний Йогиш скончался после того, как его 25-летний друг Мурали закачал ему в прямую кишку горячий воздух. Инцидент произошел 25 марта в районе Сампигехалли, когда погибший посетил сервисный центр велосипедов, где работал его приятель.

После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном, используемым для сушки транспортных средств. Мурали сначала направлял фен на лицо Йогеша, затем на спину и, наконец, «наполнил его прямую кишку горячим воздухом».

Когда Йогиш потерял сознание, Мурали доставил его в больницу. Врачи сказали, что из-за высокого давления фена, кишечник мужчины был серьезно поврежден и ему требуется срочная операция. Однако лечение не помогло, и индиец скончался в местной больнице утром 27 марта. Погибший жил со своей бабушкой в ​​Танисандре и работал агентом по доставке в Бангалоре.

В отношении Мурали возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. При этом в полиции ждут заключения о вскрытии.

Ранее во Вьетнаме врачам пришлось извлекать из молодого мужчины крупную секс-игрушку. 23-летний вьетнамец ввел себе в задний проход 20-сантиметровый дилдо и не смог вытащить.