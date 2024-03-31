Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:34, 31 марта 2024Из жизни

Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

Индиец умер после того, как друг надул его прямую кишку промышленным феном

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии житель Бангалора умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход насадку электрического фена для транспортных средств и надул ее ради развлечения. Об этом сообщает News18 со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, 24-летний Йогиш скончался после того, как его 25-летний друг Мурали закачал ему в прямую кишку горячий воздух. Инцидент произошел 25 марта в районе Сампигехалли, когда погибший посетил сервисный центр велосипедов, где работал его приятель.

После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном, используемым для сушки транспортных средств. Мурали сначала направлял фен на лицо Йогеша, затем на спину и, наконец, «наполнил его прямую кишку горячим воздухом».

Когда Йогиш потерял сознание, Мурали доставил его в больницу. Врачи сказали, что из-за высокого давления фена, кишечник мужчины был серьезно поврежден и ему требуется срочная операция. Однако лечение не помогло, и индиец скончался в местной больнице утром 27 марта. Погибший жил со своей бабушкой в ​​Танисандре и работал агентом по доставке в Бангалоре.

В отношении Мурали возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. При этом в полиции ждут заключения о вскрытии.

Ранее во Вьетнаме врачам пришлось извлекать из молодого мужчины крупную секс-игрушку. 23-летний вьетнамец ввел себе в задний проход 20-сантиметровый дилдо и не смог вытащить.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск заявил об угрозе потери Черного моря Украиной

      Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

      В Германии заявили о скором выходе России на оперативный простор под Авдеевкой

      В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

      Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины»

      Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

      В WhatsApp добавили новую функцию

      Пьяная пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

      «Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

      Планшеты Apple отменили из-за Samsung

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше