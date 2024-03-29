Врачи извлекли из пациента 20-сантиметровую секс-игрушку

Во Вьетнаме врачам пришлось извлекать из молодого мужчины крупную секс-игрушку. Об этом пишет The Thaiger.

Необычный пациент поступил в одну из больниц города Камау одноименной провинции 26 марта. 23-летний вьетнамец ввел себе в задний проход 20-сантиметровый дилдо и не смог вытащить. Какое-то время он пытался извлечь секс-игрушку самостоятельно, однако вскоре начал испытывать сильную боль и вызвал скорую.

Врачи доставили пострадавшего в больницу, где ему пришлось сделать спинальную анестезию, чтобы извлечь инородный предмет посредством «профессиональной процедуры». Вскоре после этого пациента выписали.

Медики заявили, что довольно часто делают операции по извлечению инородных тел из пациентов, однако с подобными случаями почти не сталкивались.

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