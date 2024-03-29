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05:00, 29 марта 2024Из жизни

Врачи извлекли из пациента 20-сантиметровую секс-игрушку

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Во Вьетнаме врачам пришлось извлекать из молодого мужчины крупную секс-игрушку. Об этом пишет The Thaiger.

Необычный пациент поступил в одну из больниц города Камау одноименной провинции 26 марта. 23-летний вьетнамец ввел себе в задний проход 20-сантиметровый дилдо и не смог вытащить. Какое-то время он пытался извлечь секс-игрушку самостоятельно, однако вскоре начал испытывать сильную боль и вызвал скорую.

Врачи доставили пострадавшего в больницу, где ему пришлось сделать спинальную анестезию, чтобы извлечь инородный предмет посредством «профессиональной процедуры». Вскоре после этого пациента выписали.

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      Алиса Дмитриева
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