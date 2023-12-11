Комплексующий из-за размера пениса полицейский устроил драку в секс-шопе

В США полицейский из штата Оклахома устроил драку в секс-шопе, потому что его партнерша захотела купить слишком большой фаллоимитатор. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Оклахома-Сити. Дэвид Девитт, который, как позже выяснилось, был одним из старших офицеров офиса шерифа округа Потаватоми, явился в магазин для взрослых с женщиной. Каждый раз, когда она указывала на понравившуюся игрушку, Девитт злился и говорил, что ей не нужен искусственный пенис.

По словам продавца, складывалось впечатление, что мужчина комплексует по поводу размеров своего полового органа. Он постоянно жаловался, что выбранный спутницей фаллоимитатор «больше, чем его пенис».

В какой-том момент Девитт окончательно вышел из себя и, как утверждает продавец, поднял руки «так, будто собирался ударить женщину». Сотрудник попросил клиента успокоиться и покинуть магазин. После этого Девитт заявил: «Я полицейский, черт возьми!»

Когда пара принесла на прилавок несколько покупок, продавец спросил, нужны ли им батарейки к игрушкам. Девитт снова вспылил и обозвал его «жирным мальчиком». В ответ продавец потребовал, что мужчина убирался из магазина. После этого Девитт несколько раз ударил его по голове и груди.

Позже сотрудника полиции остановили за превышение скорости, но тут к патрульным поступила информация о драке в секс-шопе. Девитта арестовали. Сопротивления коллегам он не оказал. Ему предъявили обвинение в нанесении пострадавшему легких травм и отстранили от службы до окончания расследования.

Ранее жительница Екатеринбурга отомстила бывшему партнеру при помощи дилдо. Она прикрепила фаллоимитатор к лобовому стеклу его автомобиля и оставила записку.