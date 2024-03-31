На Украине заявили о «непростых месяцах» для страны

Бывший глава МИД Украины Климкин: ближайшие четыре месяца будут непростыми

Ближайшие четыре месяца для Украины будут непростыми из-за задержки военной помощи Западом. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин, сообщает РИА Новости.

«Прекрасно знаем, что ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими… Действительно ближайшие месяцы будут непростыми», — подчеркнул он.

Сложностями, с которыми столкнется Украина в ближайшее время, Климкин объяснил происходящие сейчас массовые кадровые перестановки. Президенту страны Владимиру Зеленскому, по его мнению, требуется новая персональная команда, с которой он вступает по сути в «новый этап войны».

Павел Климкин возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, при президенте Петре Порошенко и в первые месяцы правления Владимира Зеленского. Ранее он назвал неправильным и нечестным решение США к Киеву о выделении военной помощи в кредит.