Неадекватный россиянин вооружился ножницами и напал на медиков и пациентов

Неадекватный россиянин напал с ножницами на медиков и пациентов в больнице Ишима

В Тюменской области полицейские выясняют обстоятельства нападения на людей россиянина с ножницами. Об этом в воскресенье, 31 марта, в своем Telegram-канале сообщает Shot.

По данным издания, ЧП произошло в больнице №4 города Ишима, куда доставили мужчину в неадекватном состоянии. В какой-то момент, находясь в приемном помещении медучреждения, он вынул из кармана ножницы. Вооружившись ими в качестве холодного оружия, россиянин бросился на медперсонал и других пациентов.

Врачу-терапевту, врачу-лору и охраннику удалось скрутить неадекватного пациента и позже передать его прибывшим на задержание полицейским. В результате ЧП никто не пострадал.

27 марта сообщалось, что в Курганской области 35-летний местный житель напал с ножом на фельдшера скорой помощи.