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00:54, 31 марта 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Курской области в ночь на 31 марта (в 00:47 по московскому времени) объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Накануне 30 марта стало известно, что село Гуево в Курской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). От выстрелов частично разрушились четыре дома, хозяйственные постройки и заборы, но никто из жителей населенного пункта не пострадал, рассказал губернатор региона.

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      Александра Синицына
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