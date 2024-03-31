Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области в ночь на 31 марта (в 00:47 по московскому времени) объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Накануне 30 марта стало известно, что село Гуево в Курской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). От выстрелов частично разрушились четыре дома, хозяйственные постройки и заборы, но никто из жителей населенного пункта не пострадал, рассказал губернатор региона.