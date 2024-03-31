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07:30, 31 марта 2024Экономика

Россиянам назвали способ получать пенсию более 70 тысяч рублей

Экономист Васьбиева: стаж после пенсионного возраста позволит увеличить пенсию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Максимальный размер пенсии в целом по России может достигать 76,5 тысячи рублей, если гражданин дополнительно поработает еще 10 лет при заработной плате не ниже 61,4 тысячи рублей, сообщила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева. Способы получать высокую пенсию она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Для того, чтобы получать в старости высокую пенсию, существует несколько вариантов действий, рассказала экономист. Первый заключается в том, чтобы после достижения пенсионного возраста продолжать работать и зарабатывать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). «Это позволит сохранить пенсию в том же порядке, что и для не работающего пенсионера, но только без ежегодной индексации. Однако стаж и баллы будут накапливаться за этот период», — добавила она.

Во-вторых, отдельные категории граждан, осуществляющие фиксированные взносы — ИП, самозанятые, нотариусы и адвокаты, а также люди, живущие за границей и официально безработные — могут купить пенсионные баллы, сделав дополнительный взнос в (Пенсионный фонд России) ПФР

Динара Васьбиеваэкономист

Еще один вариант увеличить будущую пенсию — платить взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части пенсии. Инвестируя в различные финансовые инструменты, НПФ будет получать доход, за счет которого размер будущей пенсии будет расти. Выплата накопленных денег будет осуществляться после вашего выхода на пенсию.

Другой вариант — копить самостоятельно. «Для финансово грамотных граждан одним из способов обеспечения достойной прибавки к пенсии является формирование собственного пенсионного портфеля из облигаций», — привела пример Васьбиева.

Экономист также отметила, что самая высокая пенсия по старости в некоторых районах Крайнего Севера — 150 тысяч рублей, где районный коэффициент равен «2» в связи с суровым климатом.

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Ранее член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил, что российские бизнесмены смогут рассчитывать на получение не только минимальных социальных пенсий, но и страховых, если будут увеличивать размер выплат, делая взносы и накапливая пенсионные баллы.

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