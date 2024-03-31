Познер рассказал о «приватном» характере своего юбилея

NEWS.RU: Познер не собирается делиться деталями проведения 90-летнего юбилея

Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер не собирается информировать общественность о подробностях проведения своего 90-летнего юбилея. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду», — сказал журналист. Он добавил, что не хочет делать из этого дня публичное событие, к тому же широкого празднования не будет.

Ранее стало известно, что к 90-летию телеведущего на Первом канале покажут фильм «Владимир Познер. 90 минут». Комментируя эту новость, Познер признался, что никаких подробностей не знает, а в съемках участия не принимал.

В то же время журналист отметил, что обязательно ознакомится с биографической картиной. Он выразил надежду, что кино снято удачно, профессионально и без использования ложных фактов.

Авторская программа Познера на Первом канале перестала выходить в эфир более двух лет назад. Телеведущий объяснял это тем, что с 24 февраля телеканал стал информационным и такое положение дел будет сохраняться до окончания СВО. Ряд передач в эфир выходить не будут, комментировал он.