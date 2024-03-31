Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:28, 31 марта 2024Интернет и СМИ

Познер рассказал о «приватном» характере своего юбилея

NEWS.RU: Познер не собирается делиться деталями проведения 90-летнего юбилея

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер не собирается информировать общественность о подробностях проведения своего 90-летнего юбилея. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду», — сказал журналист. Он добавил, что не хочет делать из этого дня публичное событие, к тому же широкого празднования не будет.

Ранее стало известно, что к 90-летию телеведущего на Первом канале покажут фильм «Владимир Познер. 90 минут». Комментируя эту новость, Познер признался, что никаких подробностей не знает, а в съемках участия не принимал.

В то же время журналист отметил, что обязательно ознакомится с биографической картиной. Он выразил надежду, что кино снято удачно, профессионально и без использования ложных фактов.

Авторская программа Познера на Первом канале перестала выходить в эфир более двух лет назад. Телеведущий объяснял это тем, что с 24 февраля телеканал стал информационным и такое положение дел будет сохраняться до окончания СВО. Ряд передач в эфир выходить не будут, комментировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

      В Херсонской области отчитались за удары по позициям украинских военных

      В Харькове прогремели взрывы

      На подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из 300 автомобилей

      Фитнес-блогер посоветовал восемь видов планки для пятиминутной тренировки

      Россиян научили определять мошенников при покупке квартиры

      Стало известно об уничтожении здания СБУ в пригороде Херсона

      Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

      Познер рассказал о «приватном» характере своего юбилея

      В Томске начали искать подвозившую пассажира с автоматом машину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше