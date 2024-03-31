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11:44, 31 марта 2024Интернет и СМИ

Путин восхитил Глобальный Юг брошенным НАТО вызовом

Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и подрывом превосходства Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kayasit Sonsupap / Reuters

Президент России Владимир Путин восхитил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«С точки зрения Глобального Юга, настоящее достижение заключается в том, что Путин бросил вызов НАТО. Оно заключается в том, чтобы бросить вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича. Там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, Юг видит возмездие», — подчеркнули журналисты издания.

Отмечается, что украинский конфликт стал поворотным моментом в истории, так как он сигнализирует о переходе от «однополярного мира к многополярному мировому порядку». При этом Al Mayadeen указывает на то, что паника вокруг использования замороженных активов России свидетельствует о конце «финансовой гегемонии» Запада.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович заявил, что, поздравив российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что Запад не в силах подорвать отношения Москвы и Нью-Дели.

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      Александр Курбатов
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