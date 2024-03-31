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00:35, 31 марта 2024Путешествия

Пьяная пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

Пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз во время перелета

Пьяная пассажирка рейса ТбилисиМосква во время перелета устроила стриптиз на борту и приставала к соседу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказали очевидцы, перед посадкой женщина перебрала алкоголя. После взлета она начала раздеваться и вести себя неадекватно. Бортпроводники и командиры воздушного суда пытались успокоить пассажирку, но безуспешно.

В результате соседа женщины пришлось пересадить в отсек для бортпроводников, где он продолжил полет. Девушку встретили полицейские в аэропорту Внуково и увели на беседу в отдел.

Ранее пассажирка самолета Jetstar, следовавшего из Мельбурна на Бали, устроила дебош в самолете и сорвала рейс. Среди попутчиков женщина прослыла «пассажиркой из ада». Она подумала, что у нее украли телефон, начала кричать на персонал и других путешественников, постучалась в кабину пилотов. Когда пожилой мужчина сделал замечание дебоширке, она оскорбила его и разбила ему очки.

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      Марина Совина
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