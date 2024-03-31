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12:49, 31 марта 2024Россия

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура

«Роскосмос»: ракета «Союз-2.1б» со спутником зондирования стартовала с Байконура

Фото: Наталья Бережная / Роскосмос Медиа

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 в воскресенье стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роскосмос» ведет трансляцию пуска. Планируется, что спустя 9 минут и 23 секунды после спуска спутник отделится от третьей ступени ракеты.

Спутник «Ресурс-П» № 4 предназначен для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности планеты.

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      Лилиана Набиуллина
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