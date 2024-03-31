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11:35, 31 марта 2024Силовые структуры

Ракова обжаловала приговор по делу о хищении

РИА Новости: экс-замглавы Минпросвещения Ракова подала апелляцию на приговор

Фото: Kayasit Sonsupap / Shutterstock / Fotodom

Бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова обжаловала приговор по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подала в Никулинский суд столицы апелляционную жалобу на вынесенный приговор по делу о хищении 50 миллионов рублей, узнало агентство. В судебной инстанции уточнили, что получили жалобу. Других подробностей не приводится.

В начале марта стало известно, что суд возобновил следствие по делу в отношении Раковой. Ее приговорили 19 марта к пяти годам колонии. Прокурор просил приговорить бывшую замглавы ведомства к восьми годам.

Экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева по тому же делу приговорили к условному сроку.

Дело против Раковой касается государственных контрактов в сфере образования, заключенных в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Кроме того, ее обвинили в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В деле задействовано 12 «мертвых душ», которые занимали должности научных сотрудников, а также долгое время получали зарплатные выплаты.

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      Лилиана Набиуллина
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