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04:29, 31 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности зачистки окружения Зеленского

Зеленский уволил своего помощника Шефира из-за его бегства из Киева в начале СВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале специальной военной операции (СВО). Подробности зачистки окружения Зеленского раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Отмечается, что Шефир был ближайшим другом Зеленского еще со времен его юности. С момента прихода Зеленского к власти Шефир играл большую роль в управлении государством.

Об их тесных отношениях также свидетельствует то, что семья Зеленского переписала на родных Шефира свои корпоративные права на украинские и офшорные компании, из-за чего его называли «кошельком президента».

Однако после начала СВО влияние Шефира резко снизилось, утверждает источник издания в офисе Зеленского. По его словам, президент не простил ему бегства из Киева, и его увольнение стало делом времени.

При этом другой источник, знакомый с Шефиром, утверждает, что тот уволился по собственной инициативе, очень скептически оценивая происходящее на Украине и решив «встать на лыжи». «Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти», — добавил собеседник издания.

30 марта Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.

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      Марина Совина
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