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21:51, 31 марта 2024Бывший СССР

Макрона призвали помнить о дате вступления русской армии в Париж

Рогов призвал Макрона держать в рамке дату вступления русской армии в Париж
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал президента Франции Эммануэля Макрона поместить в рамку «на видном месте дату 31 марта», чтобы не забывать о последствиях агрессии против России. Об этом Рогов высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что Макрон и его единомышленники не выносят уроков из истории. Он напомнил, что 31 марта исполнилось 210 лет со дня вступления в 1814 году русской армии во главе с императором Александром I в Париж.

«Так что Макрону стоит поместить в рамку на видном месте дату "31 марта", чтобы не забывать, чем может обернуться для Франции агрессия против России и русского народа"», — призвал Рогов.

Ранее во Франции высказались о военной помощи Украине словами «все возможно». Об этом заявила председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Яэль Браун-Пиве.

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      Марина Совина
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