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08:43, 31 марта 2024Экономика

Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, увеличив ВВП на 3,6 %

Фото: Freepik

По итогам 2023 года Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, увеличив ВВП на 3,6 процента. Об этом свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, передает РИА Новости.

Рост экономики в 2023 году полностью компенсировал спад на 1,2 процента, зафиксированный в 2022 году.

На первом месте по темпам роста оказалась экономика Индии, ускорившись с 7,2 процента до 7,3 процента. Второе место в списке самых быстрорастущих экономик G20 занял Китай, его ВВП увеличилось на 5,2 процента (в 2022 году рост составил 3 процента). В тройку лидеров попала Индонезия с ростом экономики на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м.

Помимо России, Индии и Китая, среди стран G20 ВВП ускорилось у США — на 2,5 процента против 1,9 процента за предыдущий год, а также у Японии, где рост составил 1,9 процента против 1 процента годом ранее.

В оставшихся государствах «Большой двадцатки» ВВП в 2023 году замедлился, сильнее всего это коснулось стран G7. Так, в Великобритании зафиксировано падение в 43 раза (до 0,1 процента), в Италии — в четыре раза (до 0,9 процента), во Франции и Канаде наблюдается трехкратное замедление (до 0,9 процента и 1,1 процента соответственно).

Снижение темпов экономического роста по итогам прошлого года зафиксировано в Аргентине (на 1,6 процента против роста на 5 процентов в 2022-м), Саудовской Аравии (на 0,8 процента против 7,5 процента в 2022-м) и Германии (на 0,3 процента против 1,8 процента в 2022-м).

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      Александра Синицына
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