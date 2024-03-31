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01:00, 31 марта 2024Культура

Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины»

Звезде сериала «Воронины» Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию
Анна Фроловцева

Анна Фроловцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Заслуженной артистке России, звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. О проблемах со здоровьем у актрисы сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артистку мучает учащенное сердцебиение, а подобный диагноз может грозить ей инфарктом миокарда. Российская актриса обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце, который отдавали под лопатку и в руку. Она также страдает от повышенного давления.

Врачи диагностировали Фроловцевой мерцательную аритмию и дали направление на врачебную комиссию, где будут обсуждаться подходящие для актрисы методы лечения.

Ранее звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о том, как относится к популярности своей героини из шоу. На вопрос журналиста о том, как актриса относится к тому, что большинство людей знают ее именно по роли в «Ворониных», Волкова ответила, что благодарна проекту.

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      Марина Совина
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