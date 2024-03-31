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14:30, 31 марта 2024Культура

У актера из сериала «Солдаты» нашли рак

Роману Мадянову, известному по сериалу «Солдаты», диагностировали рак легкого

Кадр: сериал «Солдаты»

У актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», нашли рак легкого. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист обратился к медикам из-за сильной слабости. Тогда его решили оставить с стационаре, где врачи провели обследование, выявившее заболевание — известному актеру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Помимо этого, врачи заметили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

На данный момент 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию, чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни.

Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино. Удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Артист также прославился благодаря сериалам «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и фильмам «По щучьему велению» и «Команда мечты».

В феврале в возрасте 70 лет не стало одного из основателей «Машины времени» Юрия Борзова. Артиста нашли в его квартире в Басманном районе Москвы, где он жил вместе с женой. Барабанщик в течение последних шести лет боролся с раком.

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      Варвара Кошечкина
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