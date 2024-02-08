Умер основатель группы «Машина времени». Макаревич отказался лететь в Россию на прощание с ним

На 71-м году жизни умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

В возрасте 70 лет умер один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Тело артиста нашли в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы, где он жил вместе с женой.

Барабанщик лежал на полу в домашнем халате. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти Борзова называют сердечный приступ, однако точную причину установит экспертиза.

Перед смертью Борзов болел раком

Коллега Борзова, лидер группы Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) подтвердил его смерть и уточнил, что артист болел раком. Еще один источник из окружения музыканта подтвердил слова Макаревича и добавил, что Борзов боролся с заболеванием около шести лет.

Друг детства Макаревич отказался прилететь в Россию, чтобы проститься с Борзовым

Макаревич, друживший с Борзовым со школьной скамьи, признался, что не сможет прилететь в Россию на похороны. Он пояснил, что на 9 февраля у него назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.

Андрей Макаревич Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) исполнитель написал несколько слов о покойном.

Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. 56 лет назад, в девятом классе мы с ним придумали «Машину времени», он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво Андрей Макаревич лидер «Машины времени»

Борзов родился в 1953 году в Ленинграде. Творческую деятельность он начал в качестве барабанщика группы The Kids.

Группа «Машина времени» была основана в 1969 году учащимися московских школ №19 и №20 Андреем Макаревичем, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ. Борзов был барабанщиком группы до 1972 года. Кроме того, он занимался графикой и архитектурой.

«Машина времени» Фото: А. Шогин / РИА Новости

Среди самых известных песен рок-группы — «Разговор в поезде», «Свеча», «Синяя птица», «Марионетки», «В добрый час», «Она идет по жизни смеясь», «Ты или я», «Поворот» и другие. Всего коллектив выпустил 13 официальных студийных альбомов, последний из которых вышел в 2016 году и называется «ВЫ».

С 1985 года Борзов участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.