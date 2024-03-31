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10:40, 31 марта 2024Бывший СССР

В дронах ВСУ нашли батарейки от марсианской миссии НАСА

Специалисты нашли в украинских дронах батарейки для марсианской программы НАСА

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские специалисты обнаружили в дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе НАСА. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», — отметил он, объяснив, что помощь в сборке дронов для ВСУ оказывали США.

Найденные в беспилотниках батарейки очень дорогие для подобной техники, подчеркнул Кузякин. Кроме того, в дронах были обнаружены и алюминиевые сплавы, которые США применяют в космической программе. По мнению специалиста, поставка беспилотников происходила в условиях ограниченного времени и отсутствия иных материалов.

Ранее Кузякин рассказал о новых российских FPV-дронах. Предполагается, что они будут защищать Черноморский флот от беспилотных катеров ВСУ.

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      Дмитрий Попов
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