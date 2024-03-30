Разработчик дронов рассказал о защите флота от беспилотных катеров ВСУ

ЦКБР: российские FPV-дроны смогут защитить Черноморский флот об БЭКов ВСУ

Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот (ЧФ) от беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

В перспективе FPV-дроны могут стать не только эффективным, но и дешевым средством поражения украинских безэкипажных катеров, отметил он. «Не исключаю, что в перспективе мы увидим "войну дронов" на черноморском направлении», — рассказал Кузякин.

По его словам, сейчас проходит работа в этом направлении. Он подчеркнул, что специалисты Военно-морского флота (ВМФ) проявили интерес к указанной тематике.

Ранее Кузякин сообщил, что в России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь». Он объяснил, что «Лодырь» — это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства.