В России создали систему защиты операторов дронов

В России разработали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»

В России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Лодырь» — это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства. «Там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал только тогда, когда он нам нужен», — сообщил Кузякин.

Ранее 30 марта стало известно, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении.

29 марта сообщалось, что в России разработали и отправили для применения в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон «Джокер-10». Он взрывается при попадании к противнику, включается дистанционно и в силу этого может ждать в засаде в течение месяца.

В конце февраля сообщалось, что в зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами. Впервые такие беспилотники российские военные применили в мае 2023 года.