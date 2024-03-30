Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:09, 30 марта 2024Наука и техника

В России создали систему защиты операторов дронов

В России разработали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Лодырь» — это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства. «Там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал только тогда, когда он нам нужен», — сообщил Кузякин.

Ранее 30 марта стало известно, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении.

29 марта сообщалось, что в России разработали и отправили для применения в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон «Джокер-10». Он взрывается при попадании к противнику, включается дистанционно и в силу этого может ждать в засаде в течение месяца.

В конце февраля сообщалось, что в зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами. Впервые такие беспилотники российские военные применили в мае 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

      ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

      Стало известно о застрявших в Египте российских туристах

      Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

      Журналисты нашли предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокусе»

      Зеленский заявил о планах использовать ATACMS для ударов по Крыму

      Российский дрон уничтожил танк Leopard

      В Крыму заявили о готовности Украины просить мира

      В Европе заметили рост числа могил погибших на Украине наемников

      ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. За боевиками вовремя установили слежку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше