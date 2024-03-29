В зону СВО отправили взрывающийся при попадании к противнику дрон

ЦКБР: в зоне СВО применяют взрывающийся при попадании к противнику дрон «Джокер»

В России разработали и отправили для применения в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон «Джокер-10». Он взрывается при попадании к противнику, включается дистанционно и в силу этого может ждать в засаде в течение месяца. Об этом рассказал генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

Этот беспилотник является последней моделью серии «Джокер», он создавался с учетом потребностей военных. На аппарате присутствует гибернатор, который позволяет включать и выключать устройство на расстоянии, причем обесточивая его, а не просто останавливая моторы.

Кузякин уточнил, что такое техническое решение позволяет обеспечить безопасность операторов дронов. Военные могут установить выключенные БПЛА на позиции старта и уйти не обнаруженными радиоэлектронной разведкой Вооруженных сил Украины.

Потом пилот «Джокера-10» дистанционно включает его для выполнения задачи. Беспилотнику не страшен дождь и снег, зимой он может оставаться в спящем режиме до недели, летом — месяц.

«Он пассивен, от него практически не исходит радиоизлучения и поэтому во время "спячки" его крайне сложно обнаружить», — добавил гендиректор ЦКБР.

Ранее российские военные применили FPV-дрон с необычной компоновкой для атаки украинских позиций. Беспилотник оснащен V-образным хвостовым оперением, крылом в задней части корпуса и двумя двигателями на переднем горизонтальном оперении.

