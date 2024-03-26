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10:17, 26 марта 2024Наука и техника

Российские военные применили необычный FPV-дрон

На позиции ВСУ прилетел необычный российский FPV-дрон
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные применили FPV-дрон (first person view — вид от первого лица) с необычной компоновкой для атаки украинских позиций. Беспилотник прилетел на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Аппарат отличается от распространенных FPV-дронов, в которых используют квадрокоптерную схему, компоновкой. Беспилотник оснащен V-образным хвостовым оперением, крылом в задней части корпуса и двумя двигателями на переднем горизонтальном оперении.

Отмечается, что этот аппарат разработала «Регионально-промышленная компания». Беспилотники начали поставлять Вооруженным силам России в октябре 2023 года. Эти дроны способны поражать цели или осуществлять дистанционное минирование на расстоянии до 20 километров.

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Ранее в марте в зоне специальной военной операции заметили российскую «матку» дронов «Пчелка». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.

В декабре компания Zala Aero сообщила о разработке нового дрона-камикадзе «Изделие 55». Барражирующий боеприпас ближнего радиуса получил четыре двигателя.

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      Даниил Иринин
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