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10:07, 21 марта 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили российскую «матку» дронов «Пчелка»

РГ: в зоне СВО заметили российскую «матку» дронов «Пчелка»

Кадр: Telegram-канал «Русский инженер»

В зоне специальной военной операции (СВО) замечена российская «матка» дронов «Пчелка». Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Русский инженер» сообщает «Российская газета» (РГ).

Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. Также «материнское» изделие способно выступать ретранслятором для «дочерних» беспилотников, что повышает дальность действия последних.

Ранее командир подразделения радиоэлектронной борьбы сообщил РИА Новости, что Вооруженным силам России стали известны характеристики дронов Вооруженных сил Украины. Трофейные беспилотные летательные аппараты были перехвачены на запорожском направлении и изучены российскими специалистами.

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      Иван Потапов
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