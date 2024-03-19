ВС России стали известны характеристики дронов ВСУ

Вооруженным силам России стали известны характеристики дронов ВСУ

Вооруженным силам (ВС) России стали известны характеристики дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие трофейные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были изучены российскими специалистами. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинские дроны были перехвачены на Запорожском направлении. «Специалисты, которым мы передаем трофеи, диапазон рабочих частот выявляют, на которых они работали, эти новые трофеи, и передают нам, чтобы с большей эффективностью работали мы. Точки взлета, маршруты полета, откуда мы выявляем их», — сказал военнослужащий.

По его словам, российские специалисты выявили частоты, на которых работают украинские БПЛА.

Другой боец добавил, что ВС России удалось получить важные элементы украинского БПЛА «Лелека-100», используемого для топографирования местности. «Мы ее посадили нашими штатными станциями помех. До нас она дошла в неплохом состоянии. Сохранился передатчик телеметрии и полетный контроллер. Со временем мы можем выявить диапазон частот, на которых она летает, и сажать большее количество», — добавил военнослужащий.

В феврале тульский производитель беспилотников и средств РЭБ сообщил агентству, что российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ.