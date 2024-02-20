В России изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон

Российские специалисты изучили захваченный FPV-дрон ВСУ

Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица» — прим. «Ленты.ру») Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уточняется, что российские военные подавили украинский беспилотник на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, После того, как его посадили и обезвредили, его передали специалистам.

Собеседники агентства отметили, что дрон имел стандартную раму семь дюймов. Также он был оборудован устройством удаленного взведения, видеопередатчиком, камерой FPV и бесколлекторными моторами китайского производства.

В мае 2023 года российские военные добыли в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон производства США с используемыми НАСА батареями. В августе того же года ВС РФ захватили разведывательный дрон ВСУ в Запорожской области.