Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:27, 20 февраля 2024Наука и техника

В России изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон

Российские специалисты изучили захваченный FPV-дрон ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица» — прим. «Ленты.ру») Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уточняется, что российские военные подавили украинский беспилотник на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, После того, как его посадили и обезвредили, его передали специалистам.

Собеседники агентства отметили, что дрон имел стандартную раму семь дюймов. Также он был оборудован устройством удаленного взведения, видеопередатчиком, камерой FPV и бесколлекторными моторами китайского производства.

В мае 2023 года российские военные добыли в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон производства США с используемыми НАСА батареями. В августе того же года ВС РФ захватили разведывательный дрон ВСУ в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

      Россиянин выстрелил в сторону полицейских и получил больше 10 лет в колонии

      Селена Гомес снялась без бюстгальтера

      В российском городе козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

      Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

      В НАТО испугались амбиций России

      Юноша сыграл в лотерею впервые в жизни и разбогател на десятки миллионов рублей

      Врачи развеяли миф о нехватке в организме полезных элементов

      Обнаружены борющиеся с изменением климата вирусы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше